JET- SET KAPADOKYA’DA

Emir Uyar, dünyaca ünlü tanınmış simaları, Kapadokya’da ağırlayarak, ülkemizin tanıtımına katkıda bulundu

Yurdumuzda makine sektörünün önemli üreticileri arasında yer almanın yanı sıra pek çok alanda faaliyet gösteren Permak Şirketler Grubu’nun sahibi Sevim-Selim Uyar’ın oğlu Emir Uyar, dünya jet setinden dostlarını ağırlamanın heyecanını yaşıyor. Uyar Ailesi, geçtiğimiz yıllarda Venedik’in göz bebeği kabul edilen San Clemante Adası’nı ve adanın içinde yer alan beş yıldızlı San Clemante Palace Resort Oteli’ni satın almasıyla adeta, dünya sosyetesinin en popüler ismi oldu. Başarılı girişimleriyle adından söz ettiren iş insanı, Türk misafirperverliğinin en güzel örneklerini sergiledi. Misafirlerinin gelişi onuruna Kapadokya’yı ayaklar altına seren teras manzarasında “Hoş geldiniz” daveti veren Uyar, keyifli bir etkinliğe imza attı. Yer altı mağaralarını ziyaret eden grup, şehir turunun yanı sıra komşu illeri de gezdi. Misafirler, sosyal medyadan bol bol fotoğraf paylaşırken, şıklıklarıyla da göz doldurdu.

Kusursuza yolculuk

Türkiye’nin başarılı akaryakıt markalarından Opet’in kurucusu Öztürk Ailesi, geçtiğimiz hafta bayilerle, online olarak bir araya geldi. ‘Kusursuza Yolculuk’ adını taşıyan buluşmada aile üyeleri, geleceğe dair planlarını paylaşırken, çalışma arkadaşlarıyla fikir alışverişi yaptı.

Nurten-Fikret Öztürk

Hayat 40’ta başlar!

Nalan Miri Sözer’in zamansız bir kadın kitabı ‘Kim Tutar Seni Hayat 40’ta Başlar’ okuyucuya ilham veriyor. Yazar, kendi gözlem ve tecrübeleriyle birlikte, dünyanın farklı yerlerinden 100’e yakın kadının yaşam, mutluluk, aşk, aile, kariyer ve ilişkiler üzerine deneyimlerini ve görüşlerini ele alan eseriyle, 40 yaş olgusuna ve kadın olmak nedir sorusuna cevap arıyor.