Kapadokya büyüsü

Cemiyet hayatının genç kuşak temsilcileri, büyülü atmosferiyle dikkat çeken Kapadokya’ya gitti

İstanbul cemiyet hayatının genç kuşak temsilcileri, kış aylarına girdiğimiz şu günlerde tatil rotalarını Anadolu’nun buram buram tarih kokan yörelerine çevirdi. Türkiye’nin peribacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleriyle en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’yı tercih eden isimler arasında, Dila-Sima Tarkan, Hakan Sabancı, Engincan Ural, Ela Şener ve Ecem Oltulu gibi pek çok tanıdık sima vardı.

Günler öncesinden hazırlıklarına başlanan ve son derece sıcak bir atmosferde geçen gezide, muhteşem bir hafta sonu yaşandı. Çektirdikleri renkli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan isimler, gün doğarken bindikleri o meşhur balonların yükselişiyle de unutulmaz dakikalar geçirdi.