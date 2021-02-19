KAR EĞLENCESİ

Cemiyet hayatının sevilen isimleri İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışında eğlenceli dakikalar yaşadı

Yolunu dört gözle beklediğimiz kar, geçtiğimiz hafta sonu bir anda yurdumuzu beyaza çevirirken, cemiyet hayatının ünlü isimleri, dün sabah erken saatlerde aniden bastıran yağışla ikinci sevinci yaşadılar. Gün boyunca parklarda ve evlerinin bahçelerinde sevdikleriyle karın keyfini çıkaran dost yüzler, bu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Şebnem ve Celal Çapa, Ayazpaşa’daki evlerinden Maçka Parkı’na giderek, doya doya kar topu oynadı. Begüm Bentürk, oğlu Ömer ile; Melda Kosif ise iki güzel kızı ile bahçede igloo yapmayı denedi. Jülide Önengüt, Melis Özer ve Nihal Erdem bol bol yürüyüş yaparak, temiz havayı içine çekenler arasındaydı. Süleyman Orakçıoğlu, iş dönüşü, bahçede kızı Sare ile kar topu oynadı. İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nilüfer Bulut, çocukları ve bir grup dostlarıyla lapa lapa yağan karın altında salep içti. Selin İmer ise köpeği ile top oynarken, iki saatin nasıl geçtiğini fark etmedi.