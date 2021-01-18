Cemiyet hayatının ünlü isimleri, İstanbul’a yağan yılın ilk karını sevinçle karşıladı

Geldi gelecek, yağdı yağacak derken merakla beklenen kar nihayet İstanbul’da kendini göstermeye başladı. Yağışın başladığı bu mutlu anlarda, cemiyet hayatından pek çok tanıdık sima da paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Sokağa çıkma yasaklarına denk gelen yılın ilk karını büyük sevinçle karşılayan ünlü isimlerden kimileri kapılarının önünde kimileri ise evlerinin bahçesinde kar topu oynayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kızı Cemre ile soluğu bahçede alan Meltem Tepeler, paylaşımına “Anne-kız kar keyfi” notunu düşürken, Pınar Tezcan, “İlk karımızı görmüşüzdür” yazdı. Cantekin Temizer ise, “Pazar sabahları artık daha güzel. Kahve karlar altına içilmeli” sözleriyle, sabah uyandığında gördüğü manzara karşısında çok etkilendiğini belirtti.