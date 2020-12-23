KAR SEZONU AÇILDI

Palandöken’deki Sway Hotels’te gerçekleşen ‘Winter Season Opening’ etkinliğinde, cemiyet hayatının ünlü isimleri karın keyfini çıkardı

Palandöken’deki Sway Hotels, hafta sonu yeni sezona ünlü isimlerin katılımıyla “Merhaba” dedi. Otelde gerçekleşen ‘Winter Season Opening’ etkinliğiyle kayak tutkunları muhteşem atmosferde bir araya geldi. Sıkı pandemi tedbirleriyle güvenle misafirlerini ağırlayan otelde, Ayşe Kucuroğlu, Öznur-Burak Yakın,

Burcu-Emre Ziyal, Meltem Gökhan, Şahika Ercümen, Mehmet Dinçerler, Merve Molamehmetoğlu Keleş, Barış Aydil, Sezen Öztürk, Eftelya Köseoğlu ve Mirele Cerica gibi isimler karın keyfini çıkardı.

2024’e kadar devam!

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Töreni’ni 2024’e kadar sunmaya devam edecek. Bu ortaklık, PepsiCo’nun UEFA Kadınlar Futbolu ile yapılan çok yıllık prömiyer iş birliğinin 2025 yılına kadar devam etmesini de kapsıyor.

İYİ NİYET ELÇİSİ OLDU

İtalyan tenör Andrea Bocelli ve eşi Veronica Berti-Bocelli önderliğinde kurulan Andrea Bocelli Vakfı, Anatoli’nin kurucusu ve kreatif direktörü Beyhan N. Bağış’ı Türkiye İyi Niyet Elçisi ilan etti. Bu görevlendirmenin sadece kendisi için değil, yurdumuz için de önemli olduğunu belirten iş insanı, “Vakıf ile Türkiye arasında ve gerektiğinde Prag arasında bir köprü olmaya çalışacağım” dedi. T.C. Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ise eşini tebrik edip, çalışmalarıyla gurur duyduğunu söyledi.