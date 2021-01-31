KAR TATİLİ BAŞLADI

Cemiyet hayatının tanınmış simaları, sömestir tatilinde çocuklarıyla birlikte soluğu Palandöken’de aldı

Erzurum Palandöken’de hizmet veren Sway Hotels, sömestirde kış tatili yapmak isteyen ailelerin uğrak yeri oldu. Cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri, çocuklarıyla birlikte ara tatilin tadını çıkararak, bol bol kayak yaptı. Otelde konaklayanlar arasında Aslı-Berke Şen, Eda-Melis-Kaan-Lila Kosif, Ebru Ceylan, Arzu-Ömer- Ata-Alya Niziplioğlu, Doğal-Emir Kalaç, Sarp-Baran Acar, Bilge Kuru, Aslı Akdilek, Sitare Kalyoncuoğlu ve Hakan Karamahmutoğlu gibi isimler vardı.

Gün boyu pistlerin tozunu attıran çocuklar, stres atarak beyaz cennetin tadını çıkardı. Zirvede karın keyfini dolu dizgin yaşayan ünlü simalar ise evlatlarıyla eğlenceli anlar yaşadı.