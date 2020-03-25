KARANTİNA GÜNLERİ

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs sebebiyle cemiyet hayatının ünlü isimleri de ‘Evde kal’ uyarısına harfiyen uyup, karantina günlerini evlerinde geçiriyor

Kitap kurdu

TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut’un kızı Dila Bulut, hem başarılı bir avukat hem de yönetmen ve senarist... Karantina günlerini evinde dinlenerek geçiren Dila Hanım, şu sıralar teknolojiyle ilgili bol bol kitap okuyor.

Kekler mis!

Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaya özen gösteren Sema Sipahioğlu, mutfakta hünerlerini sergiledi. Sema Hanım, St. Sebastian Cheesecake yapımını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

Torunla tavla keyfi

Firuz Kurbanzade, Dragos’taki evlerinde torunu Hazar Çağlayangil’le vakit geçirdi. İkili, günün büyük bir bölümünde kıran kırana tavla oynadı.

Naymanlar sanatla buluştu

Pek çok alanda yatırımları olan iş insanı Haluk Nayman, karantina günlerini eşi ve kızıyla sanat maratonuna dönüştürdü. Haluk Bey, çatı katında baterisiyle müzik yaparken, eşi Fulya Hanım da evin bir köşesinde örgü örüp, stres attı. Evin güzel kızı Ece Nayman ise salonda ebru sanatından örnekler yaptı.