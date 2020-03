KARNAVAL GİBİ KUTLAMA

Figen-Randolph Ward Mays’ın sahibi olduğu ADCO, kuruluşunun 30’uncu yılını görkemli bir davetle kutladı

Figen ve Randolph Ward Mays çiftinin, 90’lı yılların başında Boğaz’da bir restoranda yemek yerken fikrini oluşturduğu ADCO şirketi, kuruluşunun 30’uncu yılını Four Seasons At The Bosphorus’da, görkemli bir geceyle kutladı. Dünyanın dört bir yanından bizzat kendileri seçerek, aldıkları içecekleri müşterilerine sunan firmanın kutlama organizasyonunda, iş ortakları da yer aldı. Etkinlikte, yurt dışından gelen dans gruplarının şovları, misafirlerin beğenisini kazandı. Konuklar, tadım yaptıkları gecede, sipariş vermeyi de ihmal etmedi. Partide, Elif-Okan Tapan, Tuba Güler, Sahir Erozan, Güler Altındağ, Barış Tansever ile Haluk Yorgancıoğlu’nun da aralarında bulunduğu, iş, cemiyet ve turizm dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.