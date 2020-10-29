KAZ DAĞLARI’NA KEYİFLİ GEZİ

NEYAD’ın Başkanı Nilgün Diptaş, üyeleriyle birlikte Kaz Dağları’nda keyifli birkaç gün geçirdi

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin (NEYAD) Başkanı Nilgün Diptaş, kadın çiftçiler ve Arkeoloji Günü için Kaz Dağları’na gezi düzenledi. Akçay’a planlan gezide, 1774 Kazdağları Butik Otel’in sahibi Hasan Demiraslan ve eşi Tülay Demiraslan, muhteşem ev sahipliği yaparak konuklarla yakından ilgilendi. Hasan Demiraslan, bölgenin tarihi alanlarını bir rehber edasında iki gün boyunca misafirlerine gezdirdi. Tur kapsamında çevre köyler, arkeoloji müzeleri, kazı alanlarının gezildigi sayfiye bölgesi ve zeytin bahçesine de gidildi.



Dernek üyeleri önce zeytin topladı, ardından 1774 Kazdağları Otel’e geçti ve harika bir workshop’la zeytinlerin kırımı yapılıp şişelendi. Geziye katılanlar arasında Nilgün Diptaş, Rahime Akdoğan, Beril Hasdemir, Azime Kayahan, Emel Ersoy, Özlem Erol, İnci Koparan, Sidre Diptaş, Ruken Kilerci, Ebru Kalın ve Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper de vardı. Üyeler, muhteşem bir hafta sonu tatili geçirdiklerini ve en kısa zamanda bölgeye tekrar gelmeyi düşündüklerini söyledi.