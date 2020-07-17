KEMER COUNTRY’DE ANLAMLI TURNUVA

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası, iş dünyası ve golf tutkunlarını bir araya getirdi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası, Demirören Holding bünyesindeki Kemer Country Golf Kulübü ve Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlendi. Limak Holding’in destekçisi olduğu, Kemer Country Club’ın 18 delikli sahasında gerçekleşen organizasyona; Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Golf Federasyonu ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun yanı sıra Kıvanç Oktay, Erhan Kamışlı, Korhan Kurdoğlu’nun da aralarında bulunduğu iş insanı ve golf tutkunu 137 kişi katıldı. Toplam 13 kategoride düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası’nın sonunda gerçekleşen törenle, dereceye giren golfçülere ödülleri takdim edildi.
Ödül kazanan isimler
Men’s Cat A Winner-Claus Lassen
Men’s Cat B Winner-Can Bıkmaz
Men’s Cat C Winner-Patrick Meehan
Ladies Cat A Winner-Şefika Kırçuval
Ladies Cat B Winner-Nayeun Lee
Junior 18 Holes Kızlar-Eylül Başak Koç
Junior 18 Holes Erkekler-Can Özdemir
Ladies Longest Drive-Elif Kırçuval
Men’s Longest Drive-Ernest Butros
Ladies Nearest To The Pin-Okgil Hwang Lee
Men’s Nearest To The Pin-Cengiz Şahin
Ladies Gross-Sude Bay
Men’s Gross-Mehmet Kazan