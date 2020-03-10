KEMER COUNTRY’DE BAHAR HAVASI

Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Kemer Country Club, dört mevsim cemiyet hayatının renkli simalarını ağırlamaya devam ediyor. Ünlü isimler, geçtiğimiz hafta sonu bol güneşli havada aileleriyle keyifli vakit geçirmek için Kemer Country’e akın etti. İstanbul’un yanı başında, doğanın içinde muhteşem konumuyla dikkat çeken kulüp, sosyal aktiviteleriyle de öne çıkıyor.



Bünyesinde yer alan Atlı Spor Kulübü, Pony Club, Golf Kulübü, restoranlarında düzenlenen brunch’lar, artık pazar günleri geleneksel hale gelen Bol Pazar ve daha birçok etkinliğiyle cazibe merkezi haline gelen mekan, güneşli havalarda çok sayıda misafir ağırlıyor. Güzel havayı fırsat bilen konuklar, bir yandan golf oynarken diğer yandan eğlenceli atölyelerde çocuklarıyla vakit geçirdi. Kemer Country Club’da geçtiğimiz hafta sonu objektifimize takılan isimler arasında; Erhan Kurtoğlu, Erdem Kıramer, Banu İpekel, Canan Edipoğlu, Hakan Çarmıklı, Didem Aras, Mustafa Sarıoğlu ve Sabri Yiğit yer aldı.