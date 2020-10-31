KEMER COUNTRY’DE CUMHURİYET COŞKUSU

Kemer Country Club, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen yarışlarda nefes kesen mücadelelere ev sahipliği yaptı

Demirören Şirketler Grubu’na ait Kemer Country Golf Club’da; yetişkinler, juniorlar ve miniklerin katılım gösterdiği 29 Ekim Cumhuriyet Golf Kupası gerçekleşti. Turnnuvaya normalleşme sürecinde, gerekli önlemlerin alınmasıyla iş, spor, cemiyet dünyasının isimleri ve 143 golf oyuncusu katıldı.

Üç gün süren yarışlar, yetişkinler turnuvasının ardından düzenlenen kupa töreniyle son buldu. Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşen ‘Engel Atlama Çalışma Parkurları’ ise heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak gerçekleştirilen parkurlarda, toplam beş yarışma koşuldu.