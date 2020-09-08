KEMER COUNTRY’DE GOLF HEYECANI

Kemer Country Golf Kulübü, önceki gün iş ve cemiyet dünyasının tanınmış isimlerinin yanı sıra golf akademi öğrencilerini de bir araya getirdi

Belgrad Ormanları’nın hemen arkasında yer alan Kemer Country Club’ın 18 delikli dünya standartlarındaki golf sahası, hafta içi olduğu kadar hafta sonları da bu spora yeni başlayanların ve profesyonellerin buluşma noktası oluyor... Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Kemer Country Golf Club’da kulübün değerli hocalarından ders alan golf akademi öğrencilerinin yanı sıra, aralarında Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’den Erhan Kamışlı’ya, Baha Telli’den Erdem Kıramer’e kadar pek çok isim vardı. Kendi aralarında mini turnuvalar yapan tanınmış isimler, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek iki önemli turnuva öncesinde sahada çalışma yapma imkanı buldu.

İşte, güz mevsimine girdiğimiz şu günlerde sahanın tadını çıkaran küçüklü büyüklü bu spora gönül veren dost simalar...

Dostlarıyla buluştu

Faruk Süren, bir AVM’de görüntülendi. Önce kuaförü Şükrü Dudu’da haftalık rutin bakımını yaptıran iş insanı, daha sonra bir mekanda dostlarıyla buluştu.

Yeni yaş kutlaması

Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral’ın eşi Yelda Güral, doğum gününü kutladı. Yelda Hanım, Instagram’da “Hoş geldin yeni yaşım” notuyla, mutlu karesini paylaştı.

İstanbul gezilerine başladı

Bilgin Albayrak’ın eşi Ayşe Albayrak, İstanbul’da şu sıralar oldukça ilgi gören bir çalışmaya el attı. Ayşe Hanım, dostlarına şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdirip, bilinmeyen yönlerini anlatıyor. Bir yıl önce projenin temelini atan ancak pandemi çıktığı için her şeye ara vermek zorunda kalan Albayrak, ilk etkinliğine sosyal mesafeye dikkat ederek, Boğaz turuyla başladı.

Sergiye adım adım

Türk hat sanatının önde gelen isimlerinden Zeki Seyidoğlu, bu aralar sıkı bir çalışma içerisinde.... Tanınmış hattat, sahibi olduğu Tuğçe Arts çatısı altında çıkardığı yeni hatlarının son dokunuşlarını çalışma arkadaşları Hammam Saed ve Yara Bagdounes ile yaptı. Seyidoğlu, önümüzdeki günlerde sanatçı ve koleksiyonerlerin katılacağı bir sergide çalışmalarını tanıtacak.

Birinci yaş kutlaması

Eskişehir’de kapılarını açan ve Türkiye’nin sanat yaşamına yeni bir soluk getiren OMM-Odunpazarı Modern Müze, önceki gün birinci yılını doldurdu. Müze, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası müzisyenlerinin mini konseriyle ziyaretçilerini karşıladı. Erol-Rana Tabanca çiftinin sahibi olduğu mekanda, bir yıl içerisinde çağdaş sanatın farklı pratiklerini meraklılarıyla buluşturan dört sergi hayat buldu.

Nişantaşı’nda gizlenen miras

Nişantaşı’nın yeni gözdelerinden konsept mağaza Brasserie Mia Bazaar İstanbul’un kurucusu Ece Nukan, unutulmaya yüz tutan Anadolu geleneğini şehirli kadınlarla buluşturuyor. Tamamı el işçiliğiyle yapılan saf altın Sivrihisar Küpeleri, ünlülerin de gözdesi oldu.

15 YILLIK AŞKTA MUTLU SON

Tekstilci ve turizmci Adnan Erciyas ve Sibel Erciyas’ın oğulları Nesil Erciyas, inşaatçı Mehmet Hazır ve Cahide Hazır’ın kızları Gizem Hazır ile Bodrum Torba’daki Moyo Otel’de dünyaevine girdi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt’un kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Hayri Yazıcı, Mehmet Cansun, Muhlis Erciyas, Ziynet Sali, Neriman Özkan ve Ali Hazır yaptı. Konuklar arasında Bahar-Ozan Şer, Mehmet-Nihal Cansun, Yavuz-Türkan İskenderoğlu ve Okan-Zeynep Karacan da vardı. Davetliler, Ziynet Sali’nin muhteşem performansıyla unutulmaz bir akşam yaşadı. 15 yılın sonunda hayatlarını birleştiren çift, balayı için Marmaris’e gittiler.