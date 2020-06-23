KEMER COUNTRY’DE HAYATA DÖNÜŞ

İstanbul’un doğasına eşsiz bir deneyim katan Kemer Country Club, spora, doğaya, sanata ve kültüre gönül verenlerin uğrak yeri... Demirören Şirketler Grubu’na bağlı kulüp, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi kapsamında alınan Covid-19’un önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrollü normalleşme süreci içerisinde sadece üyelerine kapılarını açtı. Tenisten fitness’a, golften biniciliğe kadar spora gönül verenler, önceki gün havanın güzel olmasını fırsat bilip, bir araya geldi. Avrupa’nın en yetkin ve saygın binicilik merkezlerinden biri olan Kemer Country Atlı Spor Kulübü üyeleri, Kaya Didman’ın tasarımıyla farklı bir engel atlama parkur tecrübesi yaşadı. Aralarında Emre Çelikol’dan Zeynep Toros’a, Sencer Can’dan İrge Böke’ye kadar pek çok yarışmacı vardı. Fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak yapılan ‘Engel Atlama Çalışma Parkuru’, açık manej’de üyelere hoş bir deneyim yaşattı.



Uluslararası standartlardaki 18 delikli golf sahasıyla İstanbul’da golf denince akla gelen tek adres olan Kemer Country Golf Kulübü ise, güzel havada üyelerini buluşturdu. Fiziksel mesafeye büyük önem gösterilen kulüpte, turnuva olmasa da uzun bir aradan sonra bir araya gelen üyeler, hem hasret giderdi hem de özledikleri sahada doyasıya stres atıp, golf oynamanın tadını vardılar. Konuklar arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’den Canan Edipoğlu’na, Mehmet Ziylan’dan Serhat Soysal’a kadar pek çok dost vardı.