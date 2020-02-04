Kemer Country’de nefesler tutuldu!

Binicilik dünyasının heyecanla beklediği ve kıyasıya mücadeleye sahne olan ‘2020 Kış Ligi Engel Atlama Yarışmaları’, hafta sonu Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde ilk ayak müsabakasını gerçekleştirdi

Türkiye’de her yaştan binicinin buluşma noktası, Avrupa’nın en yetkin ve saygın binicilik merkezlerinden Kemer Country Atlı Spor Kulübü, hafta sonu ünlü isimleri buluşturdu. İki ayak ve bir finalden oluşan 2020 Kış Ligi Engel Atlama Yarışmaları’nın ilk ayağı olan ‘Kış Ligi’nde, 135 cm. ve 140 cm. ‘Gold Ligi’nin sponsorluğunu ‘Carpe Diem Equestrian Team’ üstlendi. Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olan etkinliğe, 169 at ve binicilerinin yanı sıra deneyimli gençler katıldı. Medya sponsorluklarını ise Radyo D ve Demirören Medya’nın yaptığı, ‘Carpe Diem Equestrian Team’ adına düzenlenen müsabakada, ‘Gold’ binicilerden oluşan takımlar, 140 cm. yükseklikte yarıştı. Turnuva sonundaki ödül töreninde, ekip adına Avni Atabek, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti.