KEMER COUNTRY’DE NEŞELİ TURNUVA

Texas Scramble Golf Turnuvası, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini Kemer Country’de bir araya getirdi

Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer’in önderliğindeki geleneksel Texas Scramble Golf Turnuvası, önceki gün takım ruhu içinde gerçekleşti. Demirören Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Kemer Country Club’ın 18 delikli sahasında gerçekleşen turnuvaya, Pervin Topbaş, Erdem Yılmaztürk, Çağla Metin, Claus Lassen, Mete Boybeyi’nin de aralarında bulunduğu iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

Çeşitli kategorilerde ödüllerin dağıtıldığı günde, Gross Kategorisi’nde Seliyha-Ali Elbeyoğlu, Sude Bay ve Ilgın Sarban’ın takımı; Net Kategorisi’nde ise Erdem Kıramer, Mehmet Kazan, Oğuz Şenol Yüce ve Gülçin Yükseloğlu’nun takımı birinci oldu.

Ödül töreninin ardından açık büfe olarak düzenlenen ve geç saatlere kadar süren davetten sonra, golf tutkunları 30 Ağustos’ta Kemer Country Golf Turnuvası’nda buluşmak üzere vedalaştı.