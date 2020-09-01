KEMER COUNTRY’DE ZAFER KUTLAMASI

MARINBASE 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi
Yat pazarındaki önemli firmalar arasında yer alan MARINBASE’in düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası 2020, 28 ve 30 Ağustos tarihlerinde Demirören Şirketler Grubu bünyesindeki Kemer Country Golf Club’da yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşti. Yeni normalleşme süreci içerisinde, gerekli önlemlerin alınmasıyla düzenlenen organizasyonda, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte143 oyuncu yer aldı. Yıldırım Demirören, Erdem Kıramer, Ali-Seliyha Elbeyoğlu, Yasemin Kenanoğlu, Moris Biçaco ve Hamit Altıntop da konuklar arasındaydı. Turnuva, ödül töreniyle son buldu.
MARINBASE’in yetkililerinden Bahadır Şen, “30 Ağustos’un yıl dönümündeki bu anlamlı turnuvaya sponsor olduğumuz için çok gururluyuz. Aynı zamanda pandemi sonrasındaki sosyalleşme faaliyetleri kapsamında da Kemer Country’de böyle bir turnuva düzenlemek bizim için büyük onur. Golfü desteklemeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.
Turnuvanın kazananları...
Men’s Cat A: Can Bıkmaz
Men’s Cat B: Kemal Veli
Men’s Cat C: Ege Bekgöz
Ladies’ Cat A: Canan Irengün
Ladies’ Cat B: Seliyha Elbeyoğlu
Ladies’ Longest Drive: İrina Socolov
Men’s Longest Drive: Claus Lassen
Ladies’ Nearest To The Pin: Elif Kırçuval
Men’s Nearest To The Pin: Aydın Turhan
Ladies’ Gross: Elif Kırçuval
Men’s Gross: Cem Pekkutlucan