KEMER COUNTRY’DE ZAFER KUTLAMASI

MARINBASE 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi

Yat pazarındaki önemli firmalar arasında yer alan MARINBASE’in düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası 2020, 28 ve 30 Ağustos tarihlerinde Demirören Şirketler Grubu bünyesindeki Kemer Country Golf Club’da yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşti. Yeni normalleşme süreci içerisinde, gerekli önlemlerin alınmasıyla düzenlenen organizasyonda, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte143 oyuncu yer aldı. Yıldırım Demirören, Erdem Kıramer, Ali-Seliyha Elbeyoğlu, Yasemin Kenanoğlu, Moris Biçaco ve Hamit Altıntop da konuklar arasındaydı. Turnuva, ödül töreniyle son buldu.

MARINBASE’in yetkililerinden Bahadır Şen, “30 Ağustos’un yıl dönümündeki bu anlamlı turnuvaya sponsor olduğumuz için çok gururluyuz. Aynı zamanda pandemi sonrasındaki sosyalleşme faaliyetleri kapsamında da Kemer Country’de böyle bir turnuva düzenlemek bizim için büyük onur. Golfü desteklemeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Turnuvanın kazananları...

Men’s Cat A: Can Bıkmaz

Men’s Cat B: Kemal Veli

Men’s Cat C: Ege Bekgöz

Ladies’ Cat A: Canan Irengün

Ladies’ Cat B: Seliyha Elbeyoğlu

Ladies’ Longest Drive: İrina Socolov

Men’s Longest Drive: Claus Lassen

Ladies’ Nearest To The Pin: Elif Kırçuval

Men’s Nearest To The Pin: Aydın Turhan

Ladies’ Gross: Elif Kırçuval

Men’s Gross: Cem Pekkutlucan