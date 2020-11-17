KEMER’DE FUTGOLF HEYECANI

2020 Footgolf Tour beşinci etabı, Kemer Country Golf Club’da oynanan maçlarla sona erdi

Birbirinden önemli organizasyonlara kapılarını açan Kemer Country Golf Club’da bu hafta sonunda farklı bir heyecan yaşandı.

Futbol ile golfün birleşiminden oluşan ve Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından düzenlenen 2020 Footgolf Tour beşinci etabı, Kemer Country Golf Club’da büyük bir mücadeleye sahne oldu. 12-15 Kasım tarihleri arasında oynanan maçta, Türkiye’de futgolfün en büyük destekçisi Ford Otosan bu kez Ford Şahsuvaroğlu ile ana sponsor olarak yer alırken, Maçkolik ve Braun Türkiye de destekleriyle güç kattı. Kemer Country Golf Club’ın 18 delikli sahası, oyunculara oldukça farklı ve keyifli bir deneyim yaşattı. FGSD 2020 Footgolf Tour, aralık ayında Antalya’da yapılacak altıncı etapla son bulacak.





Tarihe yolculuk

Pandemi sürecini Bodrum’daki evlerinde geçiren Oya-Bülent Eczacıbaşı çifti, doğada yürüyüş yaparak çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesapları üzerinden dostlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor. İkili, bu kez rehber eşliğinde Bodrum’da dağ bayır demeden keşfedilmemiş tarihi yerlere yolculuk yaptı.

Ödül mutluluğu

Uzun yıllar başarıyla sürdürdüğü gazetecilik mesleğinden emekli olduktan sonra lüks konut ve emlak dünyasına yönelen Nilüfer Kas, bu alanda da başarılarıyla adından söz ettiriyor. Sahibi olduğu Remax Yıldız şirketinde, Covid-19 nedeniyle bu yıl yapılamayan törende ‘2019 Platinum’ ödülünü alan iş insanına, Remax yöneticisi Banu Karadayı ofis ziyafetinde plaketi takdim etti.

Terasta müzik

İstanbul cemiyet hayatının önde gelen sosyal kulüpleri arasında yer alan Moda Deniz Kulübü, pandemi sürecinde konuklarına Sağlık Bakanlığı’nın önergeleri doğrultusunda sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına dikkat ederek hizmet veriyor. Kulübün rıhtım terasında açık havada ısıtıcılar eşliğinde yemek yiyen üyeler, 20.00’de sahne alan Elif Pıtırlı’nın yaklaşık 1.5 saatlik performansıyla güzel bir hafta sonu yaşadı. Konuklar, saat 21.30’da mekandan pandemi kuralları gereğince ayrılmak zorunda kaldı.

Bol Pazar’da buluştular

İstanbul’da doğanın kalbi Göktürk’te yer alan Kemer Country’de cumartesi ile pazar günleri kurulan Bol Pazar, pandemi döneminde sınırlı sayıdaki ziyaretçiye, hijyen ve mesafe kurallarına uygun olarak hizmet veriyor. Haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler, damak tadına uygun lezzetlerin yanı sıra, Food Market’te en taze meyve-sebzeleri, birbirinden farklı tatları bulabiliyor. Bol Pazar’ın bu haftaki konukları arasında, Nermin Bölükbaşı, Merva Onur, Gökçen Adıgüzel, Ferda Bakay ve Tuba Güler de vardı. Misafirler, tarihi ağaçların arasında üstü açık alanda alışveriş yapma imkanı buldu.

Tatil iyi geldi!

İstanbul cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Şirin-Neşet Yalçın çifti, kalabalık arkadaş grubuyla gittikleri Kapadokya tatilinden bir hayli dinlenmiş döndüklerini belirtti.

Yürüyüş saati

Dragos’taki evlerinde yürüyüşlerini aksatmadan sürdüren Firuz-Deniz Kurbanzade çifti, yoğun tempodan fırsat buldukça spor yapmaktan mutluluk duyuyor.