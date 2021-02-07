KIŞ ORTASINDA BAHAR HAVASI

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, güneşli havanın tadını çıkarırken şıklıklarıyla da göz doldurdu

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da kendini gösteren kar yağışının ardından mevsim normallerinin üzerine çıkan güneşli hava, renkli görüntülere sahne oldu. Sömestir tatilinin pandemi dönemine denk gelmesiyle İstanbul’da kalmayı tercih edenler, çocuklarıyla sahile akın etti. Aslıhan Koruyan Sabancı, yalı bahçesinde yeni kitabının son aşamasını tamamlarken, hem dinlendi hem de çalıştı.



Berrin Yoleri, Ece Kıral, Deniz Kurbanzade, Engin-Lara Keçeli, Pelin Başık ve Savaş Gürsel, deniz kenarında temiz hava alırken, Jülide Önengüt, köpekleriyle orman havasında spor yapma imkanı buldu. Jülide-Mehmet Ali Berkman, çıktıkları yürüyüş sonrasında terasta mangal keyfi yaptı. Kardelen Acar ise Acarkent’te yürüyüşe çıkarak, form tuttu. İşte sayfamıza yansıyan sıcak kareler...