KIŞ ORTASINDA YAZ HAVASI

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından kimi İstanbul’da kimi ise Antalya ve Bodrum’da güneşli havayı fırsat bilip keyif yaptı

Koronavirüs tedbirleri içinde kişisel hijyen ve sosyal izolasyona son derece dikkat eden cemiyet hayatının dost yüzleri, kış ortasında güneşli havanın tadını çıkarıp, çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yoğun diplomasi trafiği sonrasında gittiği Kaş’ta yorgunluk kahvesini yudumlarken çektirdiği kareye, “Her yanı bir başka güzel Antalya Kaş, Patara, Kalkan” notunu düştü.

Seba İnşaat’ın sahibi Engin Keçeli, eşi Selen Hanım ve dostlarıyla Bodrum’daydı. İş insanı Sahir İkbal, Yalıkavak’taki evlerinin önünde denizin tadını doyasıya çıkardı. Beyhan Benardete, Antalya’da kaldığı otelin golf sahasında arkadaşlarıyla bir aradaydı. Süleyman Orakçıoğlu, çiftliğinde yarım kalan işlerini tamamlamanın keyfini yaşadı. NG Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, Sapanca’da restorasyona giren otellerinde babası Nafi Güral ile birlikte çalıştı.

Hakan Kürklü, Ağva’da hamak keyfi yaparken, İsmet Alpagut Ulus’taki evinin havuz kenarında dinlenirken poz verdi. Gamze Cizreli, Aşiyan’da elinde kahvesiyle çektirdiği renkli fotoğrafı paylaştı. Nasuh Mahruki, Etiler’deki evinin bahçesinde çocukları ile odun kesimi yaparken, hafta sonu yasakları başlamadan bir gün önce Nuri Develi ise, kızı Ela ile Galata Köprüsü’nde balık tutarken paylaştığı renkli karelerle dikkat çekti.

Yardım meleği

Derin Mermerci, tıpkı yurdumuzun önde gelen tekstilcilerinden rahmetli babası Mehmet Ata Mermerci gibi yardım projelerinde sınır tanımıyor. Her fırsatta “Sokak hayvanları denince akan sular durur” diyen Derin Hanım, geçtiğimiz günlerde yine kolları sıvadı. Tokat ve Ayvacık’ta yer alan barınakların iyileştirilmesi konusunda bir teklif hazırlayıp, Tokat Milletvekili Özlem Zengin ve Niksar Belediye Başkanı Özcan Özdilek’e sunan iş insanı, paylaştığı fotoğraflarla “Barınakların temizlenmesine ve ulaştırılan mamaların dağıtımına siz de şahit olabilirsiniz” yazdı. Mermerci, durumu çok kötü olan köpekleri de İstanbul getirip, bakımlarını üstlenmiş. Ayvacık’taki hayvanlara kızları Lal ve Mila adına barınak yaptıran iş insanının, gönülden yaptığı yardımlar dost çevrelerinden de büyük takdir topladı.

Sürprizi sevindirdi

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu ve eşi Berrin Zorlu’nun, evlerinde tatlı bir heyecan vardı. Yeni yıl nedeniyle ailenin tüm bireylerinin bir araya geldiği akşamda, günün sürprizi Berrin Hanım’ın babası Mustafa Bey’in gelmesi oldu. Babasının çat kapı gelmesiyle sevinen iş insanı ve çocukları, geceden çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Dersimiz Topkapı Sarayı

Sanat, tarih ve kültür gezileriyle isminden sıkça bahsettiren Ayşe Albayrak, pandemi sürecinde herkesi dijital dünyada buluşturmaya devam ediyor. Albayrak’ın, geçtiğimiz hafta düzenlediği online seminerin konuğu Dr. Hülya Kalyoncu oldu. Aynı zamanda ‘Yıldız Porselenleri’ kitabının da yazarı olan Kalyoncu, cemiyet hayatındaki ünlü isimlere Topkapı Sarayı’nı sanal dünyada gezdirerek, tarihi hakkında bilgiler verdi.

Cihangir’de yeni showroom

Uzun yıllar Gizia’da baş tasarımcılık yaptıktan sonra kendi markasını çıkaran Erkan Demiroğlu, Cihangir’deki yeni showroom’unun kapılarını açtı. 1800’lü yıllardan kalan tarihi zarif bir binanın büyüleyici atmosferinde kış koleksiyonunu sunan modacı, Kaz Dağları’nın ölümsüzleşen ‘Sarıkız Efsanesi’nden ilham aldı.

Yeni yıl hazırlığı

Özcan Ata, İstanbul-Londra arasında mekik dokuyor. İş insanı, yurt dışı mağazasının ekibiyle yeni yıla güzel bir başlangıç yaptı.

Güzellik zamanı

Serap Tibuk, “Fırsat bu fırsat” deyip, kuaförü Muammer Yaprakgül’e gitti. Saçına balyaj yaptıran iş insanı, “Oh dünya varmış” dedi.