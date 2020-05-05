KIZILAY’IN ANNESİ

Türk Kızılay İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Menteşoğlu, içinde bulunduğumuz zor dönemde ekibiyle ailelere destek oluyor

Erkek egemenliğinin hakim olduğu otomotiv dünyasında sahibi olduğu Mercedes-Benz Hases şirketinde yıllar yılı başarılı çalışmalara imza atan Zerrin Menteşoğlu, sosyal sorumluluk ve yardım konusunda da sınır tanımadan çalışıyor. Senelerdir, Türk Kızılay İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olarak görev yapan iş insanı, koronalı günlerde çalışma arkadaşlarıyla gece-gündüz demeden yardıma muhtaç insanlara ulaşmanın mutluluğunun yaşıyor. İş çıkışı, tespit edilen ailelere Ramazan kolilerinin yanı sıra, virüs hakkında bilgi de veren ekibin çalışmaları ilgiyle izleniyor. Geçmişten gelen yöneticilik tecrübesiyle görevin layıkıyla üstesinden gelen Menteşoğlu, bir Kızılay annesi olarak Kızılay Başkanı ve kadın kolları arkadaşlarıyla hiçbir menfaat gözetmeksizin projelerde yer almanın gururunu taşıyor.