KLASİK MÜZİĞİN ALTIN ÇOCUKLARI

Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’nde, önceki akşam genç neslin yetenekli klasik müzik sanatçıları konser verdi

Gümüşlük Koyunbaba Antik Ocağı, yine müzik dolu günlere ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay’ın kurucu başkanı olduğu, bu yıl 17’ncisi düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’nde önceki akşam heyecan doruktaydı. Organizasyon kapsamında genç neslin yetenekli klasik müzik sanatçılarından Can Çakmur piyanoda, Deniz Şensoy kemanda, Jamal Aliyev çelloda, Schumann ve Rachma-ninoff’un eserleri ile festivale damga vurdu.

Onay’a Gökhan Aybulus ve Jean Marc Luisada’nın destek verdiği etkinlikte, öğrenciler Berhan Iban, Yamaç Efe Decedeli, Damla Ece Karataş, Elif Naz Erdoğan, Bensu Dumanlı, Can Saraç, İlyun Bürkev, Melis Pınar ve Bilge Gürer de performans sergileyip, diplomalarını aldı.