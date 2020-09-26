KOÇ AİLESİ’NİN İSTANBUL AŞKI

Rahmi Koç’un gelinleri Caroline Koç ve Nevbahar Koç, İstanbul temalı çalışmalarıyla dikkat çekiyor

Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında yer alan Koç Holding’in Onursal Başkanı Rahmi Koç’un gelinleri Caroline Koç ve Nevbahar Koç, ülkenin tanıtımı için canla başla çalışıyor. Birbirleriyle çok iyi anlaşan iki eltinin birkaç yıldır sürdürdüğü İstanbul temalı çalışmaları, yurt içinde ve dışında büyük rağbet görüyor. 2017 yılında İstanbul’u tanıtmak için ‘Bosphorus Private’ adlı eserini Assouline yayınevinden çıkaran Nevbahar Koç, ilk kez kaleme aldığı kitabıyla büyük sükse yapmıştı. Nevbahar Hanım, İstanbul’un ardından Londra’da da kitabını görkemli bir lansmanla tanıtma imkanı bulmuştu.

Ailenin büyük gelini Caroline Koç ise ortağı Banu Yentür’le yaklaşık 10 yıl önce kurduğu Haremlique markasıyla başarıdan başarıya koşuyor.

Bosphorus Mansion adlı yeni koleksiyonunda yatak takımlarından yastıklara kadar İstanbul’un büyüleyici atmosferini ürünlerine taşıyan Caroline Hanım, Topkapı Sarayı’ndan İstanbul Bogazı’nın görkemli yalılarına kadar seçtikleri desenlerle İstanbul’a olan aşklarını bir kez daha dile getirmiş oldu. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük talep gören koleksiyon, Londra’da ev tekstili meraklılarıyla buluştu.