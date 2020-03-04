KONSER VE SOHBET BiR ARADA

Moderatörlüğünü Ali Pınar’ın üstlendiği ‘Muhabbetli Konserler’ dizisinin ilk konukları, İlber Ortaylı ve Gülsin Onay oldu

Dünyanın sayılı salonlarında ve festivallerinde, ünlü şeflerin yönetiminde konçertolarla solo resitaller verip, albümler kaydeden piyanist Gülsin Onay ile alanında çok sayıda kitabı ve makalesi yayınlanan tarihçi Prof. İlber Ortaylı, ‘Muhabbetli Konserler’ serisinde buluştu. Zorlu PSM’de, Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında, sanatçı Ali Pınar’ın moderatörlüğünde bir araya gelen ikili, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Onay, Polonyalı piyanist ve besteci Frederic Chopin’in yaşadığı dönemde müziğe etkilerini, romantizm akımının başlangıcını, piyanosunda yorumlarken, Ortaylı ise bestecinin yaşadığı dönemi, tarihini ve coğrafyasını renkli anlatımıyla seyircilerle paylaştı. Geceye, Güher-Süher Pekinel, Burak Bilgili ve Emre Arolat gibi isimler katıldı.