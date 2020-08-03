KONTROLLÜ BAYRAM

Cemiyet hayatının sevilen isimleri, Kurban Bayramı’nı tedbirlere uyarak geçiriyor

Koronavirüs sürecine denk gelen Kurban Bayramı’nı, bu sene çok farklı yaşıyoruz. Normalleşme dönemiyle birlikte cemiyet hayatının önde gelen isimleri, kişisel hijyen ve sosyal izolasyon kurallarına dikkat ederek güney sahillerine akın etti. Pek çok tanıdık simanın hijyen şartları nedeniyle teknelerinde geçirdikleri tatilde, Çeşme ve Bodrum tutkunları çoğunluktaydı. Kimi ise İstanbul’da kalıp, boşalan şehrin tadını çıkardı... İşte bayram günlerinde cemiyet dünyası...

Dinlenmek iyi geldi!

Dikran ve Yasemin Masis, oğlu Theo ile Kurban Bayramı’nı evlerinin balkonunda dinlenerek geçiriyor.

Hizmet maratonu

Sanitas SPA&Wellness merkezinin sahibi Şebnem ve Abu Balta’ya, Çırağan Sarayı bahçesinde rastladık. Yoğun geçen tempolu günün sonunda, İstanbul Boğazı’nın püfür püfür esen havasında soluklandılar.

Önce Bodrum, sonra İstanbul

Geçtiğimiz günlerde Bodrum’daki evlerinde Meral Gökçaylı’nın yeni yaşına girişini kutlayan Vural Gökçaylı ve eşi, Nişantaşı’da görüntülendi. Atölyesinden

çıkan çift, dostlarının onuruna bu kez İstanbul’da bir doğum günü yemeğine gittiklerini söyledi.

Özlem giderdiler

Koronavirüs nedeniyle aylardır evinde kalan koleksiyoner, sanat danışmanı, hayırsever Gül Ergi, hayatın normalleşmeye başlamasıyla soluğu Bodrum’da aldı. Gündoğan Koyu’ndaki Mivara Luxury Resort &SPA Hotel’de tatil yapan iş insanı, arkadaşı Özlem Başoğlu ile bol bol sohbet etti.

Bir başkadır Ağa tatili

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla işlerine kısa bir ara vererek soluğu Bodrum’da aldı. Ağa 6 isimli muhteşem yatında tatil yapan ünlü iş insanına, çocukları Mert ve Ali Ege eşlik etti. Gün boyu evlatlarıyla denize girip eğlenen Ağaoğlu, bayramın keyfini de doyasıya yaşadı.

Renkli kare

Geçtiğimiz hafta Çeşme’nin temizlik hareketine katılıp, anne ve babasının gurur veren çalışmalarına destek olan Ceylan Çapa, renkli tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Rast gele!

İş dünyasının önde gelen ismi Mustafa Taviloğlu, başarıları kadar balık tutkunu olmasıyla da biliniyor. Bu bayram da kural değişmedi, iş insanı Bodrum’da bol bol balık avladı.

Ailece kutlama

Güral Ailesi’nin temel direği Rıza Güral, eşi, kızı, damadı ve torunlarıyla bu bayram İstanbul’da kalmayı tercih edenlerden oldu.

Kardeş dayanışması

Her fırsatta birlik ve beraberliklerini gözler önüne seren üç kardeş Selda-Sema ve Nilgün Sipanioğlu, bu bayram da bir arada olmanın tadını çıkardı.

Neşeli buluşma

Geçtiğimiz günlerde eşi Ömer Sabancı ile evlilik yıl dönümlerini kutlayan Arzu Sabancı, Bodrum’daki yakın arkadaşlarını teknesinde ağırladı. Ayfer Soyak Sengir, İdil Gazioğlu, Dilek Türker ve Emine Kamışlı’nın da aralarında bulunduğu dostlar, neşeli bir bayram kutlaması yaşadı.

Teknede poz

İş insanı Yalçın Sabancı’nın eşi Neslihan Sabancı, bayram tatilini Bodrum’da teknesinde geçiriyor. Neslihan Hanım, çektirdiği renkli kareleri Instagram

hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Ayrılmaz dostlar

Arkadaşlıkları çok eskilere dayanan Sema Maliki ve Ender Mermerci’nin de aralarında bulunduğu ekip, bu bayram İstanbul’da kaldı ve şehrin tadını çıkardı.

Taciroğlu, göz kamaştırıyor

Moda dünyasında annesi Nedret Taciroğlu ile yarattığı Nedo markasıyla başarılara imza atan Yasemin Taciroğlu, bayramı Çeşme’de geçiriyor. Yasemin Hanım, katıldığı bir davette şıklığıyla göz kamaştırdı.

Tercihi Bodrum

Normalleşme süreci içinde çalışma temposuna devam eden Sema Arabacıoğlu, bayram tatili için Bodrum’u tercih eden isimler arasındaydı...

‘Hoş geldin ağustosum’ ‘Hoş geldin ağustosum’

Bayram tatilini Bodrum Calista Luxury Resort’ta geçiren Pervin Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı renkli karelerle dikkat çekti. Ersoy, “İçimdeki çiçek aşkı bambaşka. Hoş geldin ağustosum. Hepimize iyi bayramlar” notunu yazdı.

İkinci adres

Enis Pekuysal, eşi ve çocuklarıyla bayram kutlamasını Bodrum’daki evlerinde geçirdiler.

Havuz keyfi

Develi Lokantası’nın kurucusu Arif Develi, küçük oğlu Nuri Develi, gelini ve torunlarıyla havuz keyfi yaptı.