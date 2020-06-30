KONUŞULAN KAHVALTI

Berrin Ak’ın Bodrum’da düzenlediği kahvaltı daveti, iş, sanat ve moda dünyasını bir araya getirdi

Amerika’nın dünyaca ünlü ev dekorasyon ürünleri markası MacKenzie-Childs’ın Türkiye temsilcisi Berrin Ak, şıklığın ve zarafetin sembolü ürünleriyle göz kamaştırıyor. Teşvikiye’deki muhteşem dekorasyonlu mağazasında verdiği davetlerle ilgi odağı olan iş insanı, bu kez rotasını Bodrum’a çevirdi.

Ak, Hamdi Akın’ın sahibi olduğu Bodrum Loft’ta bir davet verdi. Serhat Kaynarpınar ve Ali Saçlı’nın organize ettikleri günde, “Zamandan çaldık ama maviyle yeşille doldurduk eksilttiklerimizi” mesajıyla, hoş bir kahvaltı düzenlendi.

Berrin Hanım’ın ev sahipliğindeki kahvaltıya, iş, sanat ve moda dünyasından da pek çok renkli sima katıldı. Hamdi Akın, Evrim Kırmızıtaş Başaran, Özlem Avcıoğlu, Berat Aşıcıoğlu ve Seda Canpolat’ın aralarında bulunduğu konuklar, markanın ‘Royal Check’ adını verdiği mavi-beyaz serisiyle hazırlanan organizasyonla, unutulmayacak bir hafta sonu yaşadı.