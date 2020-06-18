KONUŞULAN PASTA

Şebnem Çapa, yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı. Gecenin sürprizi ise, adını taşıyan koleksiyondan esinlenerek hazırlanan pasta oldu

İstanbul cemiyet hayatının renkli simaları arasında yer alan Şebnem Çapa’nın, bir hafta öncesinden başlayan doğum günü kutlamaları, dün akşam görkemli bir davetle final yaptı. Hazırlıklara çocuklarıyla birlikte günler öncesinden başlayan Celal Çapa, eşine unutulmayacak bir gece yaşattı. Aile ortamında gerçekleşen yeni yaş kutlamasında, iş insanının mutluluğuna diyecek yoktu. Gecenin sürprizi ise, kendi adını taşıyan koleksiyondan esinlenerek yapılan doğum günü pastası oldu. Uzun süre pastasının üzerindeki renkli kıyafetler taşıyan model figürlerini hayranlıkla izleyen Çapa’ya, çocukları Ceylan Çapa, Emre Çapa ve onun eşi Miray Çapa da eşlik etti. İstanbul cemiyet hayatının renkli simaları arasında yer alan Şebnem Çapa’nın, bir hafta öncesinden başlayan doğum günü kutlamaları, dün akşam görkemli bir davetle final yaptı. Hazırlıklara çocuklarıyla birlikte günler öncesinden başlayan Celal Çapa, eşine unutulmayacak bir gece yaşattı. Aile ortamında gerçekleşen yeni yaş kutlamasında, iş insanının mutluluğuna diyecek yoktu. Gecenin sürprizi ise, kendi adını taşıyan koleksiyondan esinlenerek yapılan doğum günü pastası oldu. Uzun süre pastasının üzerindeki renkli kıyafetler taşıyan model figürlerini hayranlıkla izleyen Çapa’ya, çocukları Ceylan Çapa, Emre Çapa ve onun eşi Miray Çapa da eşlik etti.