KONUŞULAN TABLO VE LEZZETLİ YEMEKLER...

Semra Ecer, önceki gün düzenlediği davette koleksiyonu kadar mutfaktaki hünerleriyle de konuşuldu

Yıllardır yurt içinde ve dışında düzenli olarak sergilediği heykel-takı koleksiyonlarındaki temalarla adından bahsettiren Semra Ecer, önceki gün dostlarının karşısına çıktı. Usta sanatçı, korona günlerinde ürettiği tasarımlarını Teşvikiye’deki galerisinde tanıttı. Koleksiyonda, erkekler için hazırlanan aksesuarlar dikkat çekiciydi. Ecer, sonbaharda erkek koleksiyonunu büyük bir sunumla tanıtacağı için heyecanlı olduğunu belirtti. Dostları için muhteşem lezzetler hazırlayan sanatçı, heykel ve takı tasarımlarındaki başarısı kadar mutfak sanatında da hünerlerini de konuşturdu. Aralarında Doğan Paksoy, Nihal Duran, Asuman Genç, Mana Yıldız, Güliz-Efe Urgunlu, Banu Kuruoğlu, Erhan Köz ve Odil Büyükerciyes’in bulunduğu ekip, Saba Gürtuna’nın yeni yaşına girişini de kutladı.

Paksoy’un, Ecer için yaptığı ‘Kutlama’ isimli yağlı boya tablo ise geceye damga vurdu.