KORONA ARASI REKLAM

Cemiyet hayatının önde gelen iki ismi Arzu Sabancı ve Yasemin Özilhan, ‘Evde kal’ çağrılarına uydukları şu günlerde sosyal medya hesaplarından tanıtım

yapmayı da ihmal etmiyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle cemiyet hayatı da evlerine kapandı. Bu süreçte önde gelen simalardan Arzu Sabancı ve Yasemin Özilhan, sosyal medya hesaplarını etkili şekilde kullanan isimlerden oldu. İki iş insanı, hayatımızın bir parçası olan ve neredeyse her geçen gün yeni modelleri piyasaya çıkarılan bir akıllı telefon markasının tanıtımını yaptı. Sabancı ve Özilhan, üreticilerin uzun zamandır üzerinde çalıştığı katlanabilir bir modeli, vitrinlerdeki yerini almadan önce, takipçilerinin beğenisine sundu. Sokağa çıkamadığımız şu günlere denk gelen sunumda Sabancı, önümüzdeki nisan ayında tasarımlarını üstlendiği moda kuruluşunun müjdesini, yeni telefon modeliyle verdi. Diğer yandan karantina günlerini Ege sahillerinde geçiren Özilhan da, yeni modelin tanıtımını yazlığından yaptı. Keyifleri yerinde olan iki isim, ‘Evde kal’ çağrılarının yapıldığı dönemde, işi avantaja dönüştürmeyi başardı.