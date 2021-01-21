KUCAKLAŞMA ZAMANI

21 Ocak Dünya Sarılma Günü vesilesiyle cemiyet hayatından tanınmış simaların en özel anlarını derledik

Tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinde hastalıklar, sıkıntılar ve üzüntüler arasında kim en sevdiğine sarılmayı özlemedi ki... Birbirimizle kucaklaşmayı iple çektiğimiz zamanları hasretle beklerken, 21 Ocak Dünya Sarılma Günü vesilesiyle cemiyet hayatından ünlü simaların en özel anlarını derleme yaptık. Kimi eşine ve çocuklarına, kimi ise minik dostlarına sıkı sıkı sarıldı. Sevginin, saygının, birlik ve beraberliğin içinde yer alan herkesin ailesi ve sevdikleriyle kucaklaşmasını teşvik etmeyi amaçlayan bu güzel gün, ilk olarak 1986 yılında ABD, Clio, Michigan’da kutlandı. Kevin Zaborney’in dünyaya tanıttığı ve kısa zamanda şöhreti artan bu gelenek, pandeminin ardından iple çekilir oldu.