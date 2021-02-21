KUSURSUZ KULAK EMİN ELLERDE

Müzik yeteneğiyle ‘Kusursuz kulak’ olarak anılan Bager Çalışcı, Çağdaş Eğitim Vakfı’nın desteğiyle hayalini gerçekleştirdi

Duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip dokuz yaşındaki görme engelli Bager Çalışcı, Muş Ovası’nda karla kaplı arazide bir ağacın altında piyano çalma hayalini önceki gün gerçekleştirdi. Başkanlığını yaptığı Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) bünyesinde ‘Genç Yetenekler Projesi’ ile kültür ve sanat alanında üstün yetenekli gençleri keşfederek, eğitimine destek veren Berrin Yoleri’nin katkıları ve Bager’in dokunuşlarıyla yükselen melodiler, ovanın geniş arazisinde doğanın sessizliğiyle bütünleşti. Berrin Hanım’ın sanat kurulu üyeleri arkadaşları Fazıl Say, Bülent Evcil, İbrahim Yazıcı ve Mehmet Yasemin, geçtiğimiz yıl onu takibe almış, müzik tutkusuyla dolu özel çocuk için seferberlik başlatmışlardı.

Genç sanatçıyı müzik öğretmeni Caner Keser keşfetmiş, Fazıl Say evinde onunla özel ilgilenmiş, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden kompozitör Doç. Dr. Koray Sazlı da, Çalışcı’ya tavsiyelerde bulunmuştu. Yoleri, pandemi döneminin ardından gerçekleşecek ilk fiziksel buluşmada, Bager’i ÇEV Sanat’ın konserlerinde cemiyet hayatının seçkin isimlerine dinletecek olmanın müjdesini verdi.