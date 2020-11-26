LEZZET BULUŞMASI

Ebru Erberdi, İrem Güreli ve Nilüfer Jah’ın yeni davet mekanları Manolya 58, özel buluşmaların yanı sıra lezzetli kişleriyle de dikkat çekiyor

İstanbul cemiyet hayatında yıllardır birbirinden güzel lezzetlere imza atan Ebru Erberdi, arkadaşları İrem Güreli ve Nilüfer Jah ile güç birliği yaparak Göktürk’ten sonra ikinci yerlerini geçtiğimiz hafta Bebek Yokuşu’nda açtı. Ortaklar, yeni şubenin toplantıların yapıldığı, değişik sanat ve iş faaliyetlerinin gerçekleştiği bir davet mekanı olmasını hedefliyor.

Haydarbad Nizami Mukarram Bereket Jah’ın kızı prenses Nilüfer Jah’ın üç yıl önce kaybettiği eski Türkiye güzeli annesi Manolya Onur’un isminin verildiği Manolya 58’deki ilk davet ise, Harika İncetan önderliğindeki seramik buluşması oldu. Oldukça neşeli geçen günde, çalışma sonrası mekanın menüsünde yer alan ıspanaklı ve kuşkonmazlı kiş kapış kapış paylaşıldı. Pandemi yasaklarından sonra dostlarına açılış daveti yapmaya hazırlanan üç ortak, gelen kiş siparişlerinin yanı sıra değişik Türk yemekleri ve yılbaşı hindilerinin de rağbet gördüğünü belirtti. Manolya 58, muhteşem manzarası ve ambiyansıyla pandemi yasaklarının bitmesinden sonra şehrin popüler adreslerinden olacak gibi gözüküyor.