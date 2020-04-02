LOS ANGELES’TAKİ GURUR

ABD’de eğitim gören Kerim Atlığ, dedesi Prof. Dr. Nevzat Atlığ’ın izinden giderek, ses getiren projelere imza atmaya devam ediyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musukisi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi ve Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ’ın torunu Kerim Atlığ, animasyon sanatçısı ve VJ olarak Los Angeles’ta çalışmalarını başarıyla yürütüyor. Dedesi ve Karsanat Yönetim Kurulu Üyesi, piyano eğitmeni annesi Nihan Atlığ Simson’dan destek gören yetenekli genç, Los Angeles Film Okulu Bilgisayarlı Animasyon ve Görsel Efektler bölümünde eğitim aldıktan sonra ses getiren projelere imza attı. Kaliforniya’daki tekno festivallerde de sahne alan Atlığ, “Hazırlık sürecimde eşlik edeceğim müzisyenin şarkılardaki geçişleri, iniş-çıkışlarını inceledikten sonra setimi bu doğrultuda kuruyorum. Görsellerdeyse dinlediğim müziklerden ilham alıyorum. Özellikle elektronik tarz, düşünce akışımın daha hızlı şekil almasını sağlıyor” dedi.