Lüksü deneyimlediler

Cemiyet hayatının renkli simaları, Conrad İstanbul Bosphorus’un “Lüksün yeni tanımını deneyimlemeye davetlisiniz” mottosuyla, ilk kez düzenlediği ‘Inspired Luxe’ etkinliğinde buluştu

Conrad İstanbul Bosphorus, ‘Inspired Luxe’ etkinliğinde, cemiyet hayatının ünlü isimlerini ağırladı. Konuklar organizasyonda, özel koleksiyon tanıtımları, atölye çalışmaları ve söyleşilerle keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte ayrıca, Türk tasarım markası EzraTuba’nın Conrad İstanbul Bosphorus’tan ilham alarak tasarladığı kokteyl kıyafetleri de satışa çıktı.

“Lüksün yeni tanımını deneyimlemeye davetlisiniz” mottosuyla ilk kez düzenlenen buluşma, renkli anlara da sahne oldu. Misafirler, alışveriş, sanat, lüks deneyimler, söyleşiler, güzellik ve moda konularındaki etkinliklerde yer aldı. Organizasyona katılanlar arasında, Meral-Fikret Çalışıcı, Meral-Ural İkizler, Belkıs Aksoy, Sedef Orman, Müge Tezman Sırmabıyık, Selma Ongun, Serap Tibuk, Arzu Kunt, İnci Gazioğlu, Recep Geydağ, Nazan Cihan, Feza Fırat ve Betül Şahin gibi ünlü isimler vardı.