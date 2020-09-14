MADENİN İHTİŞAMI

‘Madenin İhtişamı’ sergisinin açılışı, iş, sanat ve siyaset dünyasını bir araya getirdi

Unutulmaya yüz tutan sanatları gün yüzüne çıkararak Üsküdar’ı şehrin kültür-sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, bakır ve tombak ustası Kaya Kalaycı’nın ‘Madenin İhtişamı’ sergisi ile Osmanlı motiflerini madenle buluşturdu. Nevmekan Sahil’de açılışı yapılan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Çiğdem Simavi ev sahipliğindeki sergiye, iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Konuklar arasında Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile eşi Serpil Demiryürek, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, eski bakan Cavit Kavak, İnan Kıraç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çiğdem Simavi ve Atıl Kutoğlu da vardı. Türkmen, “İnşallah bu sergi bize tarihimizi yeniden hatırlatacak ve belki de yeni ustalar ortaya çıkacaktır” dedi. 18 Ekim tarihine kadar açık olacak sergide, 70’ten fazla eser bulunuyor.