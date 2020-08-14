MANEJDE FARK YARATANLAR

Kemer Country Atlı Spor Kulübü, önceki gün renkli bir etkinliğe imza attı

Balkanlar’ın en büyük kapalı manejinin de aralarında bulunduğu benzersiz bir tesise sahip olan Demirören Şirketler Grubu bünyesindeki Kemer Country Atlı Spor Kulübü, renkli bir etkinliğe imza attı. Binicilik sporuna gönül verenleri bir araya getiren ‘Engel Atlama Çalışma Parkuru ile Manejde Fark Yaratın!’ günü, büyük ilgi gördü. Kemer Country Atlı Spor Kulübü Koordinatörü Ela Açar’ın ev sahipliğinde tekniğini geliştirmek ve farklı bir engel atlama parkuru deneyimi yaşamak isteyen sporseverler, seyredenlere de unutulmaz bir gün yaşattı.