MASKE MODASI

Cemiyet hayatının sevilen yüzü Volkan Karataş, dünyaca ünlü moda markalarının üretimine geçtiği maskeleri ilk kullananlardan biri oldu

Dünyayı etkileyen koronavirüse karşı tedbirlerin başında hiç şüphesiz maske ve koruyucu elbiseler geliyor. Ülkemizde olduğu gibi dünyada da ünlü moda kuruluşları bu önlemlere destek verdi ve sosyal mesafeyi korumak adına maske üretimine geçti. Böylece yeni bir trend doğdu: Maske modası. Dünyaca ünlü TV yıldızlarının ardından bu uygulamayı ülkemize getiren isim Volkan Karataş oldu. Cemiyet hayatının önde gelen ismi, yurt dışından özel siparişle getirttiği Louis Vuitton marka maskesiyle çok konuşuldu. Karataş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafının altına da şu notu ekledi: “Hakikaten zor günler... En çok da golf oynamayı ve spor yapmayı özledim. Bu küresel salgın aslında yeni düzenin habercisi... Her şey eskiden daha iyi olacak.”