MEZUNİYET MARATONU

Erhan-Didem Kurdoğlu’nun Enka Okulları’ndan mezun olan kızı Lara’nın mezuniyet töreni için tüm aile buluştu

Türkiye’nin önde gelen ve pek çok alanda faaliyet gösteren Ata Şirketler Grubu’nun sahibi Kurdoğlu Kardeşler’de bu aralar tatlı heyecanlar yaşanıyor. Ağabey Korhan Kurdoğlu ve eşi Ece Kurdoğlu’nun Columbia Üniversitesi’nden mezun olan kızı Begümhan’ın, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen diploma töreni, geçtiğimiz hafta ailenin İstanbul’daki evlerinin bahçesinde görkemli bir şekilde gerçekleştirilmişti. Bu kez de kardeş Erhan Kurdoğlu ve eşi Didem Kurdoğlu’nun Enka Okulları’ndan mezun olan kızı Lara’nın mezuniyet töreni için tüm aile buluştu. Genç yaşında sosyal sorumluluk projelerinden, bir arkadaşıyla geliştirdiği moda markasına kadar pek çok alanda başarılara imza atan Lara’nın diploması, havuz başında yenen yemek ve pastanın kesilmesiyle kutlandı.