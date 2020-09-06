MİNYATÜR SERGİ

Nevmekan Bağlarbaşı Galeri’de açılan ‘Duruş’ sergisi, minyatür sanatının inceliklerini gözler önüne seriyor

Üsküdar’ı şehrin kültür-sanat merkezi haline getiren belediye başkanı Hilmi Türkmen’in ev sahipliğinde sanatçı Taner Alakuş ve ekibinin, hazırladığı özgün ve güncel eserlerden oluşan ‘Duruş’ sergisi, minyatür sanatının inceliklerini gözler önüne seriyor. Nevmekan Bağlarbaşı Galeri’de açılan sergi, aynı zamanda galerinin ilk minyatür sergisi olma özelliğini de taşıyor.



Üniversitede aldığı eğitimle tezhip sanatında uzmanlaşan, ancak ilerleyen dönemlerde minyatürle tanışan ve bu sanata hak ettiği değerin verilmemesi nedeniyle çalışmalarını minyatür üzerine konumlandıran Alakuş’un ekibiyle birlikte hayat verdiği eserler, 18 Eylül’e kadar görülebilir.