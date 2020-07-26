MODA’DA AKDENİZ HAVASI

İstanbul cemiyet hayatının önemli isimleri Moda’da Akdeniz havası yaşıyor.









Anadolu Yakası’nın tarihinde önemli bir yeri olan, temelleri 1900’lerde İngilizler’in Moda Vapur İskelesi’nde Yatch Kulübü kurmasıyla başlayıp, 1935’te Atatürk’ün direktifiyle bugünkü halini alan Moda Deniz Kulübü, İstanbul cemiyet hayatında deniz ve su sporları tutkunlarını bir araya getiriyor. Koronavirüs sonrası normalleşme süreci içinde her türlü sosyal mesafe ve hijyen kurallarının alındığı kulüpte, işleri dolayısıyla şehirden ayrılamayan üyeler, aileleriyle Moda’da tam anlamıyla Akdeniz havası yaşıyor. Pek çok tanıdık sima denizin ve güneşin tadını çıkarırken, birçoğu da verandada, kafe ve restoranlarda dinlenme fırsatı buluyor. İşte beş çayında buluşan o isimler...



















