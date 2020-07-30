MODA’DA ÖZEL GECE

Cemiyet dünyasının tanınmış isimleri, Moda Deniz Kulübü’ndeki özel gecede bir araya geldi

Moda Deniz Kulübü, Kurban Bayramı arifesinde üyelerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Yeni oturma düzeniyle Teras Restoran’da sahne alan Ata Marin Band, farklı dillerdeki parçalarıyla konuklardan tam not aldı. Gecede; Teoman Taşpınar’dan Lütfü Kefeli’ye, İrem Yargıcı’dan Ebru Sanver ve Zeynep Tarlan’a kadar pek çok tanıdık sima vardı. Pandemi nedeniyle oturdukları yerden şarkılara eşlik eden misafirlerin eğlencesi, geç saatlere kadar sürdü.