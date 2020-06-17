MODA’DA VERANDA SAATİ...

Cemiyet hayatının sevilen isimleri, kapılarını açan Moda Deniz Kulübü’nde hasret giderdi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle 1935’te kurulan ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin üye olduğu Moda Deniz Kulübü, üç aylık karantina döneminin ardından normalleşmeyle birlikte geçtiğimiz hafta kapılarını açtı. Güzel havayı fırsat bilen üyeler, hijyen ve sosyal mesafe kurallara uygun olarak yeniden düzenlenen kulübün en keyifli yeri olan verandada bir araya geldi. Aralarında anne ve çocuklarıyla Nesrin-Yılmaz Eyilik, anneleriyle Filiz-Aslan Adıgüzel, Şebnem Demre ve Osman Lakay gibi uzun zamandır bir araya gelemeyen dost yüzlerin bulunduğu isimler, öğle yemeğinde buluştu. Moda Deniz Kulübü’nün mutfak şefi Feyyaz Doğan Usta’nın özenle hazırladığı lezzetleri tadan üyeler, Dalyan ve Fenerbahçe Koyu’nu içine alan geniş adalar manzarası eşliğinde sohbet etti.