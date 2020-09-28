MOZART’IN GECESİ

W. A. Mozart’ın ‘Saraydan Kız Kaçırma’ operası, önceki akşam Arkeoloji Müzesi’nin bahçesinde sanatseverlerle buluştu

Klasik Batı müziğinin en üretgen ve etkili bestecilerinden Avustralyalı sanatçı Mozart’ın 35 yıllık hayatına sığdırdığı en görkemli eserlerinden ‘Saraydan Kız Kaçırma’ operası, önceki akşam Arkeoloji Müzesi’nin muhteşem ambiansında sergilendi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin zor şartları özgün çözümlerle aşıp 11. İstanbul Opera Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşturduğu gösteride, Nesli Torunkaya, Zeynep Karahan Uslu, Demet Sabancı Çetindoğan ve İbrahim Sober gibi pek çok seçkin isim bir araya geldi. Caner Akın’ın rejisi ve Tan Sağtürk’ün koreografisi ile yeniden hayat bulan ‘Saraydan Kız Kaçırma’, orijinal haline sadık kalarak içinde bulunduğumuz pandemi dönemine gönderme yapıyor ve konuyu başka bir salgın dönemine taşıyor.