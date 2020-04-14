MÜŞTEREK KUTLAMA

Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan Taciroğlu Ailesi’nden anne-kız Nedret-Yasemin Taciroğlu, doğum günlerini birlikte kutladı

Moda dünyasında yurt içinde olduğu kadar uluslararası alanda da tasarımlarıyla dikkat çeken Nedret Taciroğlu ile kızı Yasemin Taciroğlu’nun, bu sıralar mutluluğuna diyecek yok... Son yıllarda başta Paris olmak üzere, Singapur’dan Dubai’ye, Panama’dan Monako’ya kadar pek çok ülke ve şehirde bulunan mağazalarda Nedo markası adı altında satılan tasarımlara imza atan ikili, ortak bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan Taciroğlu Ailesi, 5 Mart’ta ertelemek zorunda kaldıkları anne Taciroğlu’nun yaş gününü, 10 Nisan’da doğan kızlarıyla kutladı. Pembe balonlarla süslenen evde ikiliye, baba Ali Taciroğlu ve oğlu Yaman Taciroğlu da eşlik etti.