MÜZE EVDE NEŞELİ BULUŞMA

Mimar Eren Yorulmazer, önceki akşam müze görünümlü evinde dostlarını ağırladı

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig maçları, yoğun tedbirler altında yeniden başladı. Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal, koyu Galatasaraylı Şişli eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül, iş insanı İrfan Karakaş ve Ali Güven de, önceki akşam dostları Eren Yorulmazer’in Süzer Plaza’daki görkemli evinde bir araya gelip, hem hasret giderdi hem de karşılaşmaları izledi. Meslek hayatında 20 yılı geride bırakan Yorulmazer, müze görünümlü evinde konuklarını her zaman olduğu gibi kusursuz bir şekilde ağırladı. Önce ofis katında misafirlerine kahve ikram eden iş insanı, daha sonra özenle hazırlanan ikramlarıyla ziyafet çekti. Davette, pandemiden spora, siyasetten sanata keyifli bir sohbet yaşandı. Gecenin sürprizi ise Nusret Gökçe’den geldi. Şu sıralar Maçka’daki Park Hyatt’ta görkemli bir restoran açmaya hazırlanan Gökçe, mimarisinden uygulamasına her şeyi teslim ettiği dostu Yorulmazer’in neşeli buluşmasına ortak olup, sohbeti ve çalışmalarıyla renk kattı.