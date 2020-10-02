MÜZEYE ÖZEL GEZİ

Epos 7 Derneği üyeleri, ‘sosyal mesafeli’ ilk gezisini İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne yaptı

Türkiye’de kültür ve sanat başta olmak üzere birçok farklı alanda ülkemizin değerlerine katkıda bulunan Epos 7 Derneği üyeleri, önceki akşam İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne özel bir gezi düzenledi. Pandemi sürecinin başında başkanlık görevini üstlenen Arzu Sabancı ve yönetim kurulu üyeleri için açılan müze, göz kamaştırdı. Rehber Kenan Tamer eşliğinde tarihte yolculuğa çıkan Dernek Başkanı Sabancı, Onursal Başkan Zafer Kozanoğlu, Berrin Zorlu, Özgür Doğa Keleş, Berna Çebi, Yonca Ebuzziya ve Beste Yurttaş, sergilenen eserlere bir kez daha hayran kaldıklarını dile getirdi. Üyeler, “Pandeminin izin verdiği ölçüde tarihimizin izinden gitmeye, İstanbul’un tarihi güzelliklerini keşfetmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.