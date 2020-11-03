NEFES KESEN TURNUVA

Kemer Country Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü ve Klassis Golf Kulübü’nün her yıl geleneksel hale gelen takım turnuvası, önceki gün büyük bir heyecan içinde başladı

Kemer Country Golf Kulübü’nün 18 delikli golf sahası, hafta sonu adeta bir golf şölenine ev sahipliği yaptı. Cumartesi günü ilk ayağı Kemer’de, pazar günü ise ikinci ayağının Klassis’in sahasında gerçekleştiği ilk turun galibi, Kemer Country Golf Kulübü takımı oldu.

Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı ilk gün, iki takımın oyuncuları sabah erken saatlerde Kemer Country golf sahasının simgesi olan ve dünyaca ünlü Türk sanatçı Mehmet Ali Uysal’ın çim zeminle entegre ahşap yapıtı ‘Ten’, ‘Mandal’ heykeli altında buluştu.

Son 10 yıldır şampiyonluğu kaptırmayan Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer’in “Hoş geldiniz” ve teşekkür konuşmasıyla başlayan mücadelede, Kıvanç Oktay’dan Hasan Akçakayalıoğlu’na, Ayhan Elmas’dan Mehmet Ziylan’a, Selçuk Çetin’den Canan Ediboğlu’na kadar pek çok oyuncu yer aldı.

Turnuvanın ilk ayağı, 7/3 Kemer Country Golf takımının galibiyetiyle sonuçlandı.

Her iki kulüpten 20’şer kişilik takımların kıyasıya mücadele ettiği günde, toplam 40 golf tutkunu nefis bir maç çıkarmanın mutluluğunu yaşadı. Kaptan Kıramer’in arkadaşlarına yoğun taktik verdiği heyecan dolu turnuvanın ardından Klassis’de bir araya gelen oyuncular, son derece güzel bir havada yarıştı. Her iki günde de pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşen turnuvanın ikinci ayağında, Kemer Golf takımı 6/4 alarak büyük avantaj sağladı. Şampiyonluk maçı, 21-22 Kasım tarihleri arasında İstanbul Golf Kulübü’nün sahasında gerçekleşecek.

Kemer ve Klassis golf takımları

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