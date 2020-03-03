NEFESLER TUTULDU

Natalie Garih, İstanbul’daki ilk ‘Pranayama Nefes Meditasyonu’ etkinliğini, iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda renkli simanın katılımıyla gerçekleştirdi

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dalia Garih’in kızı Natalie Garih, İstanbul’daki ilk ‘Pranayama Nefes Meditasyonu’ etkinliğini, Songül Toprak Özsan’ın ev sahipliğinde, Akmerkez Remax Mia’da gerçekleştirdi. İlgi gören organizasyona, Dalia Garih, Leyla Alaton, Aslı Şen, Lili Garih, Melis Çiftçi, Esra Matraş,

Romina Hakko Garih, Roksi Garih, Selin Özkaynak, Berrin Yoleri, Tuğçe Eyilik ve Hande Sezer Pekcan katıldı.

Washington DC ve New York’ta altı yıl üniversite eğitimiyle beraber, ses ve titreşim meditasyonu, nefes, holistik terapi, reiki ile yoga dersleri alan Natalie Garih, yakında İstanbul’da Smarana ve Holistik terapi üzerine özel bir merkez kurmayı planladığını söyledi. Garih, heyecanlı başladığı terapisinde, konuklara ruhlarını nasıl iyileştireceklerini ve bu iyileştirmede insan dokunuşunun etkilerini anlatarak, kısa bir meditasyon da düzenledi.