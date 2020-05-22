 NEREDE ESKİ BAYRAMLAR

Pandemi dolayısıyla içinde bulunduğumuz koşullar her şeyi farklı biçimde yaşamamıza neden olsa da bayramların yeri ayrı... İşte cemiyet hayatının sevilen isimlerinden bayram mesajları...

Şule Argüder: Küçüklüğümden beri bayram sabahı büyük bir sevinçle yataktan kalkar, ailemle zevkle kahvaltımı yaparım ve Allah’a şükrederim. Pandemi nedeniyle seyahate çıkamayacağımız için kızım, damadım ve torunumla olamayacağız; eşimle kutlayacağız. Ama moralimizi bozmayalım. Allah sağlığımızı korusun, gerisi yine yapılır...

Erhan Kamışlı: Bayram benim için şükretmek demektir, ülkeme, aileme dostlarıma, sağlığıma... Bu bayramda Atatürk’e duacıyım. İyi ki varmış... Evde olmasaydım dostlarımla, ailemle bir tatilde olmak isterdim.

Begüm Çuhadaroğlu: Benim için bayramın hiçbir özelliği kalmadı. Annem-babam aile büyüklerinden hiç kimse yok! Ne yapayım bayramı? Şimdiki jenerasyon için bayram demek tatil demek. Keşke annem yaşasaydı da o ellerinden öpseydim...

Nafi Güral: Hem milli hem dini bayramlar toplumumuzda sevinç kaynağıdır. İçinde bulunduğumuz pandemi belası mutluluğumuzu etkileyemez. Hangi şart altında olursa olsun, aynı coşkuyla kutlanıyor. Şimdiye kadar aile fertleri dışında bir bayram programımız hiç olmadı.

Turhan Kaşo: Biz 68 kuşağı olarak manevi değerleri yaşamış bir nesiliz... Şimdi onlar yok artık... Çok şey değişti. Bu hızlı tüketim yaşamında artık bayram, bir tatil sadece... bense Santa Margarita’da olmak isterdim... Keyifli bir yer.

Banu Çarmıklı: Bayramlar, büyüklerim ve çekirdek ailemle geçirdiğim çok özel ve anlamlı günler... Ancak bu sene farklı olacak, ziyaret edemeyeceğiz. Sağlığımız yerinde olsun, daha nicelerini kutlarız.

Barış Baran Aras: Geçmişte bayramlar bir bakıma insanların buluşmaları ve beraberce keyifli zaman paylaşmaları için önemli günlerdi. Günümüzde ise, tatiller yapma imkanı tanıyan günlere dönüştü maalesef. Çocuğumuz için bu günleri canlı tutmaya gayret ediyoruz. Muhtemelen görüntülü görüşmeler yaparak hasret gidereceğiz.

Pınar Eczacıbaşı: Bu bayramı her zamankinden farklı geçireceğiz. Eski bayramlar, bayramlaşmalar kalmamıştı zaten. İnternet üzerinden görüşeceğiz. Sevdiklerimizi kalbimizde hissedeceğiz. Ben bayramı Bodrum’da geçireceğim. Birlikte olduğumuz zamanların kıymetini umarım bundan sonra daha iyi anlarız.

Hande Sezer Pekcan: Benim için bayramın anlamı, sevdiklerimle bir arada olmak, yardımlaşma, huzur ve mutluluktur. Bu bayram benim için gerçekten çok zor olacak. İnşallah bu günler de geçecek ve bir arada olacağımız güzel bayramlar geçireceğiz.