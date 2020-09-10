NEŞELİ MEZUNİYET

Bath Üniversitesi’nden mezun olan Sevinç Şişman ve Tuna Kaya için aileleri Kemer Country’de mezuniyet töreni düzenledi.



Kemer Country Club’ın orman ve golf sahasına hakim muhteşem manzarasında yer alan Bistro’nun terası, önceki gün neşeli bir yemek davetine ev sahipliği yaptı. İngiltere’nin dünyaca ünlü Bath Üniversitesi’nden mezun olan iki candan arkadaş Sevinç Şişman ile Tuna Kaya’nın aileleriyle gerçekleştirdiği mezuniyet ve kep atma töreni, ilginç anılara sahne oldu. İkili, pandemi nedeniyle mezuniyet heyecanını, Londra yerine İstanbul’da yaşadı. Makine mühendisliği bölümünden mezun olan Şişman ve kimya mühendisliğinden mezun olan Kaya, neşe içinde geçen yemek sonrasında keplerini havaya attı. Ailenin minik köpeği için de törene özel kıyafet tasarlandı.







